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Каннаваро о «Золотом мяче»: «Я не зацикливаюсь на последних событиях, в прошлой ЛЧ Хвича был самым влиятельным игроком. Без сомнений проголосовал бы за него, он творил что-то невероятное»

Экс-защитник сборной Италии и главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро считает, что вингер « ПСЖ » Хвича Кварацхелия заслуживает « Золотой мяч ».

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