Подборка, от которой смех и радость затопят все ваши переборки — до форштевня от винта… то есть от пяток до хвоста! Вы заметили, что все лучшие слова происходят от слова «кот»? «Котлета», «пинакотека», «легкотня», «антрекот», «кокотница» (не путать с кокоткой), «накотить»… Хотя «накотить» — это не то, что делают человеки по пятницам, а то, что делают коты всегда.