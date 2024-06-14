Средняя доля регистраций прав детей на недвижимость в Москве составляет 5%

В январе-мае 2024 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 11 699 прав собственности несовершеннолетних граждан, что составило 4,4% от общего количества оформленных в столице прав с начала текущего года (264 358).
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