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Аргументы и Факты

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Сексолог Кульгавчук объяснил, кому опасен отказ от интимной жизни

Сексолог Кульгавчук объяснил, кому опасен отказ от интимной жизни

Врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал «Вечерней Москве», что длительное отсутствие интимной жизни после 45–50 лет само по себе не приводит к серьёзным заболеваниям, однако в некоторых случаях может вызывать физический и психологический дискомфорт.

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