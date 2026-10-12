Сексолог Кульгавчук объяснил, кому опасен отказ от интимной жизни

Врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал «Вечерней Москве», что длительное отсутствие интимной жизни после 45–50 лет само по себе не приводит к серьёзным заболеваниям, однако в некоторых случаях может вызывать физический и психологический дискомфорт.