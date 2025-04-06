Данные биржи Binance: медведи отступают время присмотреться к покупкам Ethereum

На Binance наблюдается постепенное ослабление давления продаж на Ethereum. Согласно показателю соотношения ордеров покупки к продаже (taker buy-sell ratio), который сравнивает объемы ордеров в книге, ситуация начинает меняться в пользу покупок.
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