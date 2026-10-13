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Царьград

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В свердловском Заксобрании зарегистрировали 4 фракции

В свердловском Заксобрании зарегистрировали 4 фракции

В свердловском Заксобрании 13 октября зарегистрировали фракции «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и «Новых людей», однако единороссы не назвали своего руководителя, а ЛДПР не подала документы на регистрацию.

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