20 самых необычных велосипедов из разных уголков мира

Велосипед всегда являлся одной из самых консервативных конструкций в сфере транспорта. За многие десятилетия все происходившие изменения касались, в основном, осовременивания дизайна или небольших вариаций исполнения.
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