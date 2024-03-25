Apple начала рассказывать о преимуществах новых iPhone над старыми: USB-C тоже запис...

Apple начала рассказывать о преимуществах новых iPhone над старыми: USB-C тоже записали в плюсыКомпания Apple создала на своём официальном сайте новую страницу, призванную побудить пользователей сменить свои старые модели iPhone на самые современные.
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