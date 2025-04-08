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То называли их дураками, которые сами развалятся, то - что истощены. Может хватит себя обманывать?

То называли их дураками, которые сами развалятся, то - что истощены. Может хватит себя обманывать?

Мистер Трамп и его гоп-компания много говорили о том, что Украина перестанет получать оружие, разведданные и прочие виды поддержки.

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