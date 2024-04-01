Сотрудниками УНК УМВД России по Тамбовской области организовано профилактическое мероприятие «Уроки здравого смысла»

В рамках общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», а также работы областной антинаркотической комиссии управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тамбовской области организовано проведение межведомственных мероприятий профилактической и просветительской направленности «Уроки здравого смысла» на базе Мичуринского государственного аграрного университета.