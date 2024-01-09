Самый опасный пациент на планете Земля Потрясающая новость, аж чай ноздрями вышел, как прочитал: с первого по пятое января The United States of таки America обходилась без министра обороны, поскольку семидесятилетний Ллойд Остин заехал в реанимацию, залёг в непонятном агрегатном состоянии под капельницы и прочие неизвестные обывателю процедуры.