«Турпомощь»: интерес к экскурсиям по Центральной России возрастает во время осенних каникул

Во время осенних каникул обычно повышается популярность экскурсионных туров по Центральной России. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“».
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