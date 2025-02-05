Секретный бункер ВСУ под ударом: новейшие ракеты уничтожили подземный ядерный полигон Ирэн ОрлонскаяВечером 1 февраля поступили важные сведения о том, что новейшие российские ракеты поразили секретный бункер Вооруженных Сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии