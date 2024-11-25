Маликов объявил о скором появлении нового члена семьи — решиться было непросто

Певец рассказал о планах на начало следующего года. Дмитрий Маликов с семьей из личного архива Дмитрия Маликова54-летний Дмитрий Маликов появился на премьере фильма «Звезды в Сибири», где он снялся вместе с Ольгой Бузовой, Клавой Кокой, Тимуром Батрутдиновым и Сергеем Светлаковым, и поделился неожиданными и приятными личными новостями.