В Иркутске маленькая девочка закрылась в квартире, пришлось вызвать МЧС

Утром 24 января в службу спасения обратилась жительница микрорайона Юбилейный. Она рассказала, что вышла из квартиры на несколько минут, в это время её дочка, которой 2,5 года, закрыла дверь изнутри и теперь находится в квартире одна, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.