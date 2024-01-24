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Иркутск Сегодня

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В Иркутске маленькая девочка закрылась в квартире, пришлось вызвать МЧС

Утром 24 января в службу спасения обратилась жительница микрорайона Юбилейный. Она рассказала, что вышла из квартиры на несколько минут, в это время её дочка, которой 2,5 года, закрыла дверь изнутри и теперь находится в квартире одна, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

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