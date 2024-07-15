Общественники и транспортные полицейские Крыма провели акцию «Каникулы с Общественным советом»

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» транспортные полицейские Крыма совместно с членом Общественного совета при Крымском линейном управлении МВД России на транспорте Андреем Тищенковым в одном из парков города Симферополя провели встречу с детьми из летних лагерей.
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