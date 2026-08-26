Специалисты рассказали, как правильно хранить картофель дома

Перед хранением картофеля важно тщательно отбирать клубни, избегая повреждений. Альтернативные способы хранения включают использование проветриваемых ящиков и добавление натуральных консервантов, таких как сушеная мята, для предотвращения порчи и грибков.
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