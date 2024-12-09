Ещё один инфраструктурный проект успешно реализован в одном из сёл Шолданештского района

Первые 100 домохозяйств с примерно 350 жителями в селе Шестачь Шолданештского района, а также два общественных учреждения - детский сад и Центр семейных врачей - теперь имеют доступ к питьевой воде прямо из крана, сообщает Noi.
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