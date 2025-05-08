Лидер президентской гонки в Румынии Симион требует компенсацию от Киева

Global Look Press/Dave Bartruff/Danita Delimont Победитель первого тура выборов президента Румынии Джордже Симион требует компенсации за переданную Вооруженным силам Украины систему зенитно-ракетный комплекс Patriot.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии