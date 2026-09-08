Бывший министр назвал мобилизацию шагом к дефолту в России

Проведение мобилизации может настолько ослабить экономику России, что даже есть риск дефолта. Такое мнение высказал первый министр экономики РФ Андрей Нечаев, пишет RTVI.
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