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«В нашем городе такого не было никогда»: глава полиции пригорода Мемфиса прокомментировал стрельбу в супермаркете

«В нашем городе такого не было никогда»: глава полиции пригорода Мемфиса прокомментировал стрельбу в супермаркете

Из Соединённых Штатов приходят сообщения о нападении на супермаркет в штате Теннесси. По последним сведениям, неизвестный мужчина вошёл в здание магазина в городе Коллиервилл (западный пригород Мемфиса) в округе Шелби и открыл огонь на поражение.

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