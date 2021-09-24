«В нашем городе такого не было никогда»: глава полиции пригорода Мемфиса прокомментировал стрельбу в супермаркете

Из Соединённых Штатов приходят сообщения о нападении на супермаркет в штате Теннесси. По последним сведениям, неизвестный мужчина вошёл в здание магазина в городе Коллиервилл (западный пригород Мемфиса) в округе Шелби и открыл огонь на поражение.