Задержанного за попытки собрать деньги для ВСУ студента отчислили из МГУ

Студента из Украины Сергея Гулько отчислили из МГУ с факультета фундаментальной медицины (ФФМ). Ранее молодой человек пытался в интернете собрать деньги для ВСУ и публиковал информацию националистического характера.
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