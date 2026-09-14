Член-корр РАН Москалев назвал три привычки, снижающие риск преждевременной смерти

Полноценный регулярный сон, ежедневное движение с силовыми нагрузками и противовоспалительное питание с «чистыми» промежутками между приемами пищи имеют самые надежные научные данные о снижении риска преждевременной смерти и сохранении здоровья с возрастом.
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