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Бизнес журнал. Урал

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ТОП-100 влиятельных людей Свердловской области – 2024: Ринат Хазеев, место № 21

ТОП-100 влиятельных людей Свердловской области – 2024: Ринат Хазеев, место № 21

«Бизнес Журнал. Урал» продолжает публиковать рейтинг самых влиятельных людей Свердловской области. 21 место в «ТОП-100 влиятельных людей Свердловской области -2024» занял политтехнолог Хазеев Ринат Раисович.

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