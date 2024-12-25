ТОП-100 влиятельных людей Свердловской области – 2024: Ринат Хазеев, место № 21

«Бизнес Журнал. Урал» продолжает публиковать рейтинг самых влиятельных людей Свердловской области. 21 место в «ТОП-100 влиятельных людей Свердловской области -2024» занял политтехнолог Хазеев Ринат Раисович.
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