Юрий Мунтян: "Где голос Санду, Речана и Гросу?" 

Экс-депутат парламента Молдовы, экономист, бывший вице-министр экономики и торговли Юрий Мунтян выразил недоумение по поводу отсутствия реакции властей нашей страны на геноцид, который происходит сейчас в Сирии.
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