Ситуация на Украине скоро прояснится: в Госдуме назвали сроки

Депутат Чепа спрогнозировал исход конфликта на Украине к Новому году.Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа считает, что исход конфликта на Украине может стать очевидным уже к Новому году.
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