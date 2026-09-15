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Царьград

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Ситуация на Украине скоро прояснится: в Госдуме назвали сроки

Ситуация на Украине скоро прояснится: в Госдуме назвали сроки

Депутат Чепа спрогнозировал исход конфликта на Украине к Новому году.Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа считает, что исход конфликта на Украине может стать очевидным уже к Новому году.

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