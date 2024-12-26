Чем опасны помидоры: Ученые назвали три причины исключить продукт Употребление помидоров дает массу преимуществ для здоровья, в основном, благодаря низкой калорийности, составу витаминов, минералов и антиоксидантов.
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