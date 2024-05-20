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Суд признал незаконным отказ принять общественника в Совет по озеленению

Суд признал незаконным отказ принять общественника в Совет по озеленению

Центральный районный суд частично удовлетворил иск, признав незаконным решение главы Комитета ЖКХ Марины Поповой об отклонении кандидатуры Виталия Гобрика, выдвинутого в общественный совет по озеленению Читы общественным движением «Гражданская солидарность», об этом сообщается в Telegram-канале движения.

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