Denmark and Greenland have approved a potential security agreement with the United States

Danish Prime Minister Mette Frederiksen and Greenland Prime Minister Jens-Frederik Nielsen welcome the potential agreement with the United States, which is scheduled to be signed next week.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым