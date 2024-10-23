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В Барнауле 23 октября изменится схема движения на строящейся мегаразвязке

В Барнауле 23 октября изменится схема движения на строящейся мегаразвязке

Это связано с открытием части кольцевого пересечения Схема движения на строящейся развязке в Барнауле / Изображение: Министерство транспорта Алтайского края В Барнауле во второй половине дня 23 октября изменится схема движения транспорта на пересечении развязки Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор, сообщает алтайский Минтранс.

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