В Барнауле 23 октября изменится схема движения на строящейся мегаразвязке

Это связано с открытием части кольцевого пересечения Схема движения на строящейся развязке в Барнауле / Изображение: Министерство транспорта Алтайского края В Барнауле во второй половине дня 23 октября изменится схема движения транспорта на пересечении развязки Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор, сообщает алтайский Минтранс.