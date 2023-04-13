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Терапевт: Костомаров не вернется в большой спорт даже с дорогими протезами

Терапевт: Костомаров не вернется в большой спорт даже с дорогими протезами

Роман Костомаров сегодня, новости последнего часа 13.04.2023: терапевт не верит, что олимпийский чемпион вернется на лед даже с дорогими протезами Терапевт Юрий Серебрянский рассказал о сроках протезирования известного спортсмена Романа Костомарова.

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