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Вечерний Новосибирск

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Первые выплаты по больничным получили самозанятые новосибирцы

Первые выплаты по больничным получили самозанятые новосибирцы

Как сообщили в отделении СФР по Новосибирской области, участники программы могут выбрать, в каком размере им получать пособие за месяц нетрудоспособности: 50 или 35 тысяч рублей.

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