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Боец Зайцев: боевики ВСУ едят иностранные сухпайки с маринованными тараканами

Боец Зайцев: боевики ВСУ едят иностранные сухпайки с маринованными тараканами

Командир расчёта беспилотных систем ВС России Антон Зайцев заявил, что российские войска после зачистки позиций украинских оккупантов в Днепропетровской области находили на них иностранные сухие пайки с маринованными тараканами.

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