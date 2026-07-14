Боец Зайцев: боевики ВСУ едят иностранные сухпайки с маринованными тараканами

Командир расчёта беспилотных систем ВС России Антон Зайцев заявил, что российские войска после зачистки позиций украинских оккупантов в Днепропетровской области находили на них иностранные сухие пайки с маринованными тараканами.
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