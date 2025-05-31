Открытие сезона: Ярмарка «Ольхонские ворота» приглашает гостей с 1 июня

Уже завтра, 1 июня 2025 года, на живописном острове Ольхон в Иркутской области, прямо у паромной переправы, распахнет свои двери долгожданная универсальная сезонная ярмарка «Ольхонские ворота»! Организатором этого яркого события выступает Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.
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