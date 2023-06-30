Военное обозрение

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Госдеп США разрешил продать Польше 48 пусковых установок ЗРК Patriot

Госдеп США разрешил продать Польше 48 пусковых установок ЗРК Patriot

Польша сможет приобрести 48 пусковых установок ЗРК Patriot. Соответствующее решение принял Государственный департамент США, который решил продать Варшаве пусковые установки и более 600 ракет PAC 3 MSE.

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