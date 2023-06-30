Госдеп США разрешил продать Польше 48 пусковых установок ЗРК Patriot

Польша сможет приобрести 48 пусковых установок ЗРК Patriot. Соответствующее решение принял Государственный департамент США, который решил продать Варшаве пусковые установки и более 600 ракет PAC 3 MSE.
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