Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

Cuban President Warns "McCarthyism Is Back" As US Begins Fight Against Marxist Subversion Networks

Cuban President Warns "McCarthyism Is Back" As US Begins Fight Against Marxist Subversion Networks

Cuban President Warns "McCarthyism Is Back" As US Begins Fight Against Marxist Subversion Networks One day after the US government convened delegations from 65 countries at the Harry S Truman Building in Washington to coordinate action against far-left extremism and Marxist subversion networks across the West, Cuban President Miguel Díaz-Canel responded sharply in a post on X, signaling grave concern that the Trump administration intends to unleash a new era of McCarthyism to combat the "radical left.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии