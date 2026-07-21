Cuban President Warns "McCarthyism Is Back" As US Begins Fight Against Marxist Subversion Networks One day after the US government convened delegations from 65 countries at the Harry S Truman Building in Washington to coordinate action against far-left extremism and Marxist subversion networks across the West, Cuban President Miguel Díaz-Canel responded sharply in a post on X, signaling grave concern that the Trump administration intends to unleash a new era of McCarthyism to combat the "radical left.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии