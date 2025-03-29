«Можно ли служить в джинсах, а крест – золотой?»: из чего состоит облачение батюшки

Почему священники носят одежду разных цветов, в чем им можно ходить вне храма и сколько стоит их крест? Казанский священник Александр Ермолин в проекте «Кофе с батюшкой» рассказал, из чего состоит облачение священника, что оно символизирует и когда было придумано.