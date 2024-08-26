В Починке состоялся приём по личным вопросам ветеранов боевых действий и членов семей участников СВО

В ходе мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации, в городском Доме культуры Починка прошёл приём по личным вопросам ветеранов боевых действий и членов семей участников специальной военной операции.
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