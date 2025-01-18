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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктория Метеля: «На трассе лужи, очень тяжело сегодня. Считаю, что неплохо прошла гонку, справилась со стрельбой, несмотря на промах»

Биатлонистка взяла серебро на этапе Кубка Содружества в Демино. – Я шла к этому с начала сезона, все крутилась-вертелась вокруг да около.

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