В небе над Йеменом сбит очередной американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper

Йемен продолжает оставаться одной из неспокойных точек на нашей планете. Американцы совместно со своими западными союзниками уже много месяцев бомбят территорию страны, подконтрольную движению «Ансар Аллах», представителей которого по-другому ещё называют хуситами в честь его основателя.