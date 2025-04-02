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Царьград

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Как делить имущество после гражданского брака? Верховный суд объяснил, на что могут претендовать супруги

Как делить имущество после гражданского брака? Верховный суд объяснил, на что могут претендовать супруги

Верховный суд поставил точку в вопросе о разделе имущества после гражданского брака. После спора пары из Краснодарского края стало ясно, на что может претендовать каждый из супругов.

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