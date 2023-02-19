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Journal du Dimanche утверждает, что Бербок хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ в случае роспуска бундестага

Journal du Dimanche утверждает, что Бербок хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ в случае роспуска бундестага

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ в случае роспуска бундестага на фоне текущей ситуации на Украине.

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