2 Энергия жизни

*** Познакомившись с историей этих девушек, многие подумают: повезло или нестандартная ситуация. Но я берусь утверждать, что в данном случае ситуация была абсолютно стандартная и закономерная.
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