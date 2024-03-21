Уже устроился на работу в Дубае: стало ясно, куда пропал Нагиев

Артист Дмитрий Нагиев постепенно находит все больше и больше связей с Дубаем. Некоторое время назад ходили слухи о том, что он собирается купить элитную недвижимость в городе Объединённых Арабских Эмиратов, а теперь пресса выяснила, что мужчина нашел и подработку за рубежом.