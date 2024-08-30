Удар на опережение: Израиль решил предотвратить нападение на восточном фланге

Израиль проводит крупнейшую за последние годы военную кампанию на Западном берегу реки Иордан. Последний раз Тель-Авив осуществлял операцию «Защитная стена» в 2002 году, отвечая на серию терактов, направленных против военного и гражданского населения.
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