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Удар на опережение: Израиль решил предотвратить нападение на восточном фланге

Удар на опережение: Израиль решил предотвратить нападение на восточном фланге

Израиль проводит крупнейшую за последние годы военную кампанию на Западном берегу реки Иордан. Последний раз Тель-Авив осуществлял операцию «Защитная стена» в 2002 году, отвечая на серию терактов, направленных против военного и гражданского населения.

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