Депутаты требуют провести проверку аудита «Молдовагаз»

Депутат парламента Молдавии от «Нашей партии» Константин Куюмжу потребовал провести проверку расходования публичных средств на международный аудит исторического долга компании «Молдовагаз» перед «Газпромом».
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