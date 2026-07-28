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Аргументы недели

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Депутаты требуют провести проверку аудита «Молдовагаз»

Депутаты требуют провести проверку аудита «Молдовагаз»

Депутат парламента Молдавии от «Нашей партии» Константин Куюмжу потребовал провести проверку расходования публичных средств на международный аудит исторического долга компании «Молдовагаз» перед «Газпромом».

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