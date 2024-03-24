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Новости СВО на утро 24 марта 2024 г.: Массированная атака на Севастополь, стремительный рывок ВС России к Яснобродовке западнее Авдеевки

Новости СВО на утро 24 марта 2024 г.: Массированная атака на Севастополь, стремительный рывок ВС России к Яснобродовке западнее Авдеевки

Последние новости СВО к утру 24.03.24 г., Актуальные сводки боевых действий, СВО последние новости, по данным российских СМИ и военных корреспондентов к утру 24 марта 2024 года.

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