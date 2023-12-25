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Сербия: попытка переворота по сценарию киевского майдана провалилась, но опасность никуда не делась

Сербия: попытка переворота по сценарию киевского майдана провалилась, но опасность никуда не делась

Накануне вечером вновь резко обострилась обстановка в столице Сербии Белграде. Радикальные элементы, собранные под «зонтиком» прозападного блока «Сербия против насилия», предприняли попытку насильственного захвата власти.

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