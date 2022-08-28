Казус независимости. Визит эстонской делегации в Исландию завершился скандалом

Официальный визит представителей стран Прибалтики в Исландию отметился сразу несколькими скандалами. Как пишет Delfi, поездка была посвящена 31-й годовщине независимости Литвы, Латвии и Эстонии, которую в 1991 году первым признал именно Рейкьявик.