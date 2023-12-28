ЦБ РФ решил отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в СБП

Банк России сообщил о решении отменить комиссии для банков за переводы граждан между своими счетами через Систему быстрых платежей на сумму до 30 миллионов рублей в месяц, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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